Рубль вечером перед выходными ощутимо падает на фоне эскалации в Донбассе
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером ощутимо падает против доллара и евро на фоне хеджирования инвесторами своих позиций перед выходными в условиях возросшей геополитической напряженности, следует из данных торгов. Сохранение негативной конъюнктуры мировых рынков рискового капитала добавляет давления на рубль.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20.56 мск рос на 1 рубль, до 77,28 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 87,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта в пятницу осталась под давлением геополитических рисков. В частности, сначала инвесторы обратили внимание на сообщения Минобороны о том, что в субботу под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.
Второй импульс падению российских активов принесли сообщения из Донбасса. ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ.
При этом рыночная конъюнктура осталась преимущественно негативной с точки зрения рубля.
Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 96,1 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску.
Снижается и большинство западных фондовых индексов. При этом марка Brent прибавляет 0,3% — до 93,2 доллара за баррель.
Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций продолжил падать второй день подряд. Это добавило давления на курс рубля.
В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1,3% и на 1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,2 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 75-78 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Новостной фон вокруг Украины в конце недели свидетельствует о резкой эскалации напряженности на востоке сопредельного государства, в дипломатическом разрезе найти надежные точки соприкосновения по-прежнему не удается, отмечает он.
"Цены на нефть отступили от локальных вершин в свете сообщений о том, что переговоры США и Ирана по новой ядерной сделке близятся к успешному завершению. Общий аппетит к риску на рынках остается подавленным как в свете растущих геополитических рисков, так и на фоне сохраняющегося инфляционного давления, которое чревато более жесткими темпами повышения ставок ФРС. Локальные факторы поддержки, такие как налоговый период и пауза в покупках ЦБ валюты в рамках бюджетного правила, в условиях явного доминирования геополитических опасений не играют существенной роли в динамике рубля", — резюмирует Буйволов.
После закрепления доллара и евро выше 76,6 рубля и 86,6 рубля, соответственно можно ожидать их роста в район 79 рублей и 89 рублей, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"Российская валюта ощутит дополнительное нисходящее давление при развитии коррекционного снижения цен на нефть, о рисках чего можно будет говорить при закреплении стоимости сорта Brent ниже 91 доллара за баррель", — добавляет она.
https://1prime.ru/Forex/20220218/836100413.html