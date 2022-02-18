МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером ощутимо падает против доллара и евро на фоне хеджирования инвесторами своих позиций перед выходными в условиях возросшей геополитической напряженности, следует из данных торгов. Сохранение негативной конъюнктуры мировых рынков рискового капитала добавляет давления на рубль. Российский рынок акций упал на усилении геополитической напряженности

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.56 мск рос на 1 рубль, до 77,28 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 87,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу осталась под давлением геополитических рисков. В частности, сначала инвесторы обратили внимание на сообщения Минобороны о том, что в субботу под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.

Второй импульс падению российских активов принесли сообщения из Донбасса. ДНР организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в РФ.

При этом рыночная конъюнктура осталась преимущественно негативной с точки зрения рубля.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 96,1 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску.

Снижается и большинство западных фондовых индексов. При этом марка Brent прибавляет 0,3% — до 93,2 доллара за баррель.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций продолжил падать второй день подряд. Это добавило давления на курс рубля.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1,3% и на 1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 75-78 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Новостной фон вокруг Украины в конце недели свидетельствует о резкой эскалации напряженности на востоке сопредельного государства, в дипломатическом разрезе найти надежные точки соприкосновения по-прежнему не удается, отмечает он.

"Цены на нефть отступили от локальных вершин в свете сообщений о том, что переговоры США и Ирана по новой ядерной сделке близятся к успешному завершению. Общий аппетит к риску на рынках остается подавленным как в свете растущих геополитических рисков, так и на фоне сохраняющегося инфляционного давления, которое чревато более жесткими темпами повышения ставок ФРС. Локальные факторы поддержки, такие как налоговый период и пауза в покупках ЦБ валюты в рамках бюджетного правила, в условиях явного доминирования геополитических опасений не играют существенной роли в динамике рубля", — резюмирует Буйволов.

После закрепления доллара и евро выше 76,6 рубля и 86,6 рубля, соответственно можно ожидать их роста в район 79 рублей и 89 рублей, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Российская валюта ощутит дополнительное нисходящее давление при развитии коррекционного снижения цен на нефть, о рисках чего можно будет говорить при закреплении стоимости сорта Brent ниже 91 доллара за баррель", — добавляет она.