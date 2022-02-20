МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Геополитические качели на российском валютном и фондовом рынках продолжаются. Новости об отводе части российских войск после учений и последующие сообщения об отстрелах в районе Луганска и Донецка двигают вверх-вниз курс российского рубля на этой неделе, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. ФРС может свернуть цикл повышения ставок уже в конце 2022 года

"Смягчение геополитической ситуации сменяет новые тревожные сообщения — это не позволяет курсу рубля вернутся на более справедливые уровни относительно цен на нефть". — отметил он.

Если в первой половине прошедшей недели стоимость кредитно-дефолтных свопов на Россию (страховки от дефолта) несколько снизилась, то текущие уровни находятся на 75% выше уровня начала этого года. При этом стоимость нефти сейчас на 20% выше уровня начала года.

Эти два фактора несколько компенсируют друг друга, отметил собеседник агентства.

Поэтому с начала этого года курс доллара к рублю показывает динамику близкую к динамике индийской рупии и южнокорейскому вону.

В середине февраля специалист считает важным выделить два момента. На российском рынке акций уже нет панических распродаж, а курс рубля не спешит резко реагировать на ухудшение новостного фона — видимо те, для кого неприемлемы геополитические риски, уже ушли с валютного и фондового рынка, а те, кто остался, готовы брать на себя повышенные риски. "К позитивному моменту можно отнести то, что сейчас проходит большое число переговоров политиков на высоком уровне. Со временем это может дать положительный эффект. Так, Россия ответила на предложение США о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Европе в конце следующей недели", — пояснил Потавин.

Он напомнил, что 11 февраля Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. "Таким образом, с учетом текущей инфляции в России на уровне 8,8% (г/г) в феврале, реальная ключевая ставка вышла в положительную область (+0,7%). При этом сохранен жесткий сигнал — Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Этот фактор в спокойной обстановке будет иметь хороший эффект поддержки стабильности для нашей национальной валюты", — рассказал эксперт.

По мнению Потавина, если не будет новых острых всплесков напряженности, то можно ждать, что на ближайшую неделю курс доллара останется в границах 74,5-79,5 руб. Соответственно, курс евро будет находиться в диапазоне 85,0-89,0 руб.