МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник повышается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, следует из данных торгов. Эксперт оценил шансы рубля на укрепление весной

Торги на валютном рынке проходят при высокой волатильности.

Елисейский дворец ранее в понедельник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны в принципе приняли эту идею. Отмечалось, что саммит возможен только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Россия категорически отвергает подобные планы по эскалации.

Белый дом заявил, что президент США согласен встретиться с российским коллегой. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не исключает возможность контактов Путина и Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать. Аналитик назвал валюту, которая в 2022 году окажется надежнее доллара

При этом обстановка на востоке Украины продолжает обостряться. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил журналистам в понедельник, что ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.53 мск снижался на 30 копеек — до 77 рублей, курс евро — на 5 копеек, до 87,5 рубля. В ходе ранних утренних торгов курс доллара подскакивал почти до 77,7 рубля, а курс евро – до 88,28 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent торгуется возле цены закрытия предыдущего дня — на отметке 91,4 доллара за баррель.

Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций" не исключает подъема курса доллара в сторону январских максимумов в 80 рублей за доллар. Однако эксперт считает, что любые признаки дипломатического урегулирования ситуации на Украине способны оказать очень сильную поддержку российской валюте.

"Мы склонны полагать, что на фоне снижения геополитических опасений пара доллар-рубль может протестировать нижнюю границу диапазона 76-77,5 рубля за доллар", — полагает в свою очередь Егор Жильников из Промсвязьбанка.