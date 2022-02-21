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2022
https://1prime.ru/Forex/20220221/836117345.html
Доллар подскочил выше 78 рублей
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Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 21.02.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 87 копеек — до 78,17 рубля, евро — на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.
Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник. Рубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.