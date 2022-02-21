МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем перешел к снижению на геополитических рисках, курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с января

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск рос на 87 копеек — до 78,17 рубля, евро — на 1,13 рубля, до 88,68 рубля.

Валютный рынок показывает высокую волатильность в понедельник. Рубль открыл ранние утренние торги снижением, затем вышел в плюс к доллару и евро, а днем вновь развернулся вниз.