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2022
https://1prime.ru/Forex/20220221/836117659.html
Курс евро поднялся до 89 рублей
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Курс рубля продолжает падать к основным иностранным валютам на внешнеполитических рисках, евро уже поднимался до 89 рублей, доллар закрепился в районе 78,4 рубля, следует из... ПРАЙМ, 21.02.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает падать к основным иностранным валютам на внешнеполитических рисках, евро уже поднимался до 89 рублей, доллар закрепился в районе 78,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс евро расчетами "завтра" к 15.14 мск растет на 1,42 рубля, до 88,97 рубля, а минутами ранее достигал 89 рублей — максимума с 27 января. Курс доллара поднимается на 1,09 рубля, до 78,39 рубля.