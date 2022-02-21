МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает падать к основным иностранным валютам на внешнеполитических рисках, евро уже поднимался до 89 рублей, доллар закрепился в районе 78,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс евро расчетами "завтра" к 15.14 мск растет на 1,42 рубля, до 88,97 рубля, а минутами ранее достигал 89 рублей — максимума с 27 января. Курс доллара поднимается на 1,09 рубля, до 78,39 рубля.