ДОЛЛАР В ХОДЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПУТИНА НА ЗАСЕДАНИИ СОВБЕЗА ДОСТИГ 79,47 РУБ, ЕВРО 89,99 РУБ, СЕЙЧАС КУРСЫ ОТОШЛИ ПРИМЕРНО НА ПРЕЖНИЙ УРОВЕНЬ — ТОРГИ
https://1prime.ru/Forex/20220221/836119409.html
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ДОЛЛАР В ХОДЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПУТИНА НА ЗАСЕДАНИИ СОВБЕЗА ДОСТИГ 79,47 РУБ, ЕВРО 89,99 РУБ, СЕЙЧАС КУРСЫ ОТОШЛИ ПРИМЕРНО НА ПРЕЖНИЙ УРОВЕНЬ — ТОРГИ
https://1prime.ru/Forex/20220221/836119409.html
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