МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Рубль продолжает падать, евро подскочил в моменте выше 90 рублей впервые с 26 января во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совбеза, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций рухнул под давлением геополитики

Совбез в понедельник обсуждает ситуацию, сложившуюся в Донбассе.

Курс евро расчетами "завтра" на 17.52 мск понедельника рос на 2,23 рубля — 89,8 рубля и уже поднимался до 90,29 рубля, курс доллара на 2 рубля — до 79,3 рубля и уже поднимался до 79,69 рубля.