МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов вторника снижается и к доллару, и к евро под давлением геополитики, следует из данных Московской биржи. Экономист рассказал, с чего рубль начнет отчет в марте

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.15 мск повышается на 44 копейки — до 80,22 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 90,57 рубля.

В первые минуты торгов доллар подскакивал до 80,58 рубля, а евро до 90,95 рубля.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.