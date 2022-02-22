МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля утром во вторник почти отыграл потери, понесенные на старте утренней сессии: сейчас российская валюта теряет всего в пределах 5 копеек и к доллару, и к евро, и пытается перейти к росту, следует из данных Московской биржи. Курс рубля снижается под давлением геополитики

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.35 мск повышается на 2 копейки — до 79,8 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,19 рубля.

В первые минуты торгов доллар подскакивал до 80,58 рубля, а евро до 90,95 рубля.