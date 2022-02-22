МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Курс рубля во вторник умеренно снижается под давлением с фронта внешней политики, доллар и евро обновили максимальные годовые отметки по отношению к рублю, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.19 мск повышается на 16 копеек, до 79,94 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 90,38 рубля. Торги на валютном рынке проходят при высокой волатильности, рубль даже выходил в плюс к бивалютной корзине. Максимально же курс доллара подскакивал сегодня до 80,97 рубля, а евро — почти до 91,45 рубля.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Президент США Джо Байден в санкционном указе заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки.

"Российский рубль оказался под сильнейшим давлением на фоне эскалации в геополитическом вопросе. В ближайшее время рыночная волатильность останется высокой, как и амплитуда колебаний курса рубля", — говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев

"Мы полагаем, что курс доллара сегодня будет консолидироваться в диапазоне 79-81 рублей за доллар с возможным тестом верхней границы в зависимости от новостного потока. Пока фундаментальная картина рубля остается сильной, однако геополитический риск может привести к изменению справедливой стоимости национальной валюты", — считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.