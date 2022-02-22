ДУШАНБЕ, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в Таджикистане за последние сутки снизился на 3,4% по отношению к местной валюте — сомони, согласно официальному курсу.

Так, 1000 рублей сегодня стоят 144 сомони, что на 5 сомони меньше, чем накануне, по установленному центробанком Таджикистана курсу.

Курс рубля в банках Таджикистана очень важен для семей трудовых мигрантов, работающих на территории России. В Таджикистане с 2016 года переводы в рублях, согласно инструкции ЦБ, выдаются только в сомони после конвертации по курсу на момент получения.

Согласно статданным миграционного ведомства России, на территории этой страны в трудовой миграции находятся более 1 миллиона граждан Таджикистана.