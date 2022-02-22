МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снова перешел к росту к бивалютной корзине, курс доллара опустился ниже 79 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 80 копеек — до 78,98 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 89,6 рубля.

Торги на валютном рынке проходят при высокой волатильности. Максимально курс доллара подскакивал в ходе торгов до 80,97 рубля, а евро — почти до 91,45 рубля.