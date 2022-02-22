2022-02-22T13:52:00+03:00
2022-02-22T14:27:55+03:00
2022-02-22T13:52:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220222/836133207.html
Рубль снова перешел к росту
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля во вторник снова перешел к росту к бивалютной корзине, курс доллара опустился ниже 79 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 22.02.2022
валюта, рынки, новости, биржи, торги, рубль, валюты
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/29/834642914.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/29/834642914.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/29/834642913.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/29/834642913.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/29/834642901.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/29/834642901.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снова перешел к росту к бивалютной корзине, курс доллара опустился ниже 79 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 80 копеек — до 78,98 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 89,6 рубля.
Торги на валютном рынке проходят при высокой волатильности. Максимально курс доллара подскакивал в ходе торгов до 80,97 рубля, а евро — почти до 91,45 рубля.