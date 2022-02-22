МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Курс рубля заметно растет к доллару и евро, реагируя на отсутствие очень жестких санкций со стороны Запада, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Стоимость Brent превысила $99 за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.17 мск вторника снижался на 60 копеек — до 79,18 рубля, курс евро – на 33 копейки – 89,82 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,94% — до 94,79 доллара за баррель. В ходе торгов вторника стоимость нефти максимально поднималась до 96,44 доллара, а в понедельник доходила до 97,4 доллара за баррель.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АППЕТИТА К РИСКУ

Курс рубля подвержен сильной волатильности. Отечественная валюта, открыв торги во вторник заметным снижением, уже на утренних торгах вернулась к уровням предыдущего закрытия. SWIFT следит за ситуацией с санкциями против России

Впрочем, позже рубль вновь стал сдавать позиции, в результате чего доллар подскакивал до 80,97 рубля, евро поднимался до 91,45 рубля.

"Однако уже днём российская валюта смогла отыграть потери и начать укрепляться. Частично этому способствует нефть, которая в моменте дорожала до 99,48 доллара за баррель Brent. Впрочем, нефть также успокоилась, но всё ещё остаётся дорогой", — замечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Инвестиции".

В целом на рынке нефти инициатива остается за покупателями, также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

После достаточно напряжённого утра на глобальном рынке возвращаются аппетиты к риску, указывает Кочетков.

Эксперт обращает внимание, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 2 базисных пункта — до 1,95%, а по аналогичным германским бондам на 2,4 базисного пункта — до 0,23%. Индикаторами покупки риска также служат швейцарский франк и евро. Валюта Швейцарии теряла уже 0,7% против евро и почти 0,4% против доллара США. Японская иена слабела почти на 0,3% против доллара.

"Рубль неплохо выглядел в период рыночной турбулентности, а сейчас активно реагирует на улучшение внешнего фона и уменьшение геополитической неопределенности", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

Ольга Беленькая из "Финама" полагает, что под санкционным давлением рубль в парах с долларом и евро продолжит падение, однако если санкции со стороны Запада будут относительно мягкими, то потолок роста доллара может составить 82-86 рублей, евро – 91-94 рубля. Европа не намерена "душить" Россию санкциями

"Что касается рынка госдолга, текущее меню санкций предусматривает запрет американским инвесторам на операции с новым российским госдолгом. Сейчас они не могут покупать ОФЗ и евробонды Минфина РФ на первичном рынке, тогда как новые санкции ограничат их возможности проводить операции и на вторичном рынке. Сейчас доля нерезидентов в ОФЗ около 19%, при этом примерно треть приходится на инвесторов из США", — говорит она.

Введение санкций и на "вторичку" (пускай и только нового – т.е. эмитированного после введения запрета – долга) может нанести существенный удар по операциям кэрри-трейд, отмечает аналитик.

"Тем не менее, не факт, что все нерезиденты закроют свои позиции в ОФЗ: многое будет зависеть от того, останутся ли российские бумаги в мировых индексах. Кроме того, часть инвесторов может просто остаться в бумагах до их погашения", — добавляет эксперт.

Во вторник пара доллар-рубль приблизилась к сильному сопротивлению, которое находится чуть ниже 81 рубля, после чего резко откатилась — это подтверждает важность этого технического препятствия, обращает внимание Бабин.