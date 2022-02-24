МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Рубль усилил падение на фоне санкций со стороны Великобритании, доллар и евро добавили около 1 рубля и опять приблизились к максимумам, следует из данных Московской биржи. Великобритания наложила санкции на ВТБ и "Аэрофлот"

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.38 мск четверга рос на 6,5 рубля, до 87,66 рубля, евро — на 6,3 рубля, до 98 рублей. До сообщений о санкциях Великобритании доллар и евро стоили примерно на 1 рубль дешевле.

Доллар обновил исторический максимум в четверг, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

В частности, Британия запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, замораживает все активы ВТБ, вводит санкции на работу "Аэрофлота". Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономки", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.