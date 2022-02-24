МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля спокойно отреагировал на слова президента США Джо Байдена об ограничении возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, после чего перешел к активной коррекционной компенсации обвала четверга на фоне дальнейших его заявлений, следует из данных Московской биржи. Байден: мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.01 мск четверга рос на 3,84 рубля, до 85 рублей, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рублей. До заявлений Байдена доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.

Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

В частности, президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против четырех крупнейших российских банков, как и предполагалось ранее. Также он заявил, что санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT. Между тем, самого отключения не предполагается.