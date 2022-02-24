Рубль резко укрепился на заявления Байдена о санкциях
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Курс рубля спокойно отреагировал на слова президента США Джо Байдена об ограничении возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, после чего перешел к активной коррекционной компенсации обвала четверга на фоне дальнейших его заявлений, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.01 мск четверга рос на 3,84 рубля, до 85 рублей, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рублей. До заявлений Байдена доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.
Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).
В частности, президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против четырех крупнейших российских банков, как и предполагалось ранее. Также он заявил, что санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT. Между тем, самого отключения не предполагается.
https://1prime.ru/Forex/20220224/836165613.html