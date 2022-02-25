МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером ощутимо растет, корректируя обвал четверга, следует из данных торгов. США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.21 мск падает на 2,5 рубля, до 82,75 рубля, курс евро — на 2,2 рубля, до 93 рублей, следует из данных Московской биржи.

Доллар обновил исторический максимум в четверг, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Российская валюта в пятницу корректирует обвал четверга, в ходе которого рубль выходил на исторические минимумы в условиях резко возросших политических и санкционных рисков.

Действия финансовых регуляторов, направленные на стабилизацию ситуации на финансовом рынке, о которых он объявил в четверг, способствовали коррекционному укреплению рубля. В частности, эксперты отмечают наличие на рынке прямых валютных интервенций.

Кроме того, ЦБ в четверг увеличил максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте с 15 до 50 миллиардов долларов. Это снимает остроту проблемы с валютной ликвидностью на рынке и не толкает его игроков к ее прямым покупкам.

Наконец, Банк России, проанализировав увеличение в последние дни спроса на наличные в стране, увеличил их выдачу банкам для его удовлетворения.

При этом глобальная рыночная конъюнктура несколько улучшилась. В частности, нефть остается дорогой — около максимумов с сентября 2014 года, хотя и опустилась ниже 100 долларов за баррель. Марка Brent теряет сейчас 2%, опускаясь до 93,6 доллара за баррель.

Ценовой индекс российских гособлигаций, рассчитываемый Московской биржей, коррекционно отталкивается вверх от минимумов с 2015 года. Это также поддерживает рубль.

В итоге курсы доллара и евро падают к рублю на 2,9% и 2,4% соответственно. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз курса доллара на будущую неделю – 80-85 рублей, оценивает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций". Внешнеполитический фактор по-прежнему главенствует в динамике рублевых активов, отмечает он.

"Нефть при этом сохраняется на повышенных ценовых уровнях не в последнюю очередь благодаря "военной" премии. В конце недели российская валюта смогла отыграть солидную часть потерь. Помогли рублю в этом позитивные новостные сигналы, в частности, сообщения о том, что Москва готова направить делегацию для переговоров с Киевом. В предстоящие дни волатильность рублевых валютных пар может остаться повышенной", — добавляет он.

Причиной укрепления российской валюты стали не только продолжающиеся валютные интервенции Банка России, но и реакция рынка на умеренно жесткие санкции против РФ, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Также налоговый период вышел на финишную прямую, экспортеры продают валютную выручку, что добавляет поддержки рублю, заключает он.