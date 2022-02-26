МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Прогнозировать дальнейшую динамику рубля даже краткосрочно проблематично, пока настроениями правит непредсказуемый геополитический фактор. Пока не станут вырисовываться масштабы, сроки завершения, первые последствия российской спецоперации в Украине, неопределенность будет поддерживать повышенную волатильность в рублевых активах. Об этом рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Аналитик дал прогноз, что будет с рублем из-за Донбасса к концу года

На минувшей неделе рублю крепко досталось от геополитики, напомнил он, и российская валюта в числе других рублевых активов болезненно реагировала на начало специальной военной операции РФ в Украине и последовавшие за этим санкционные инициативы Запада. Впрочем, под занавес недели рубль взял себя в руки, отбив у доллара часть потерь. Перед выходными пара установилась на уровне 82-83 рублей.

Эксперт подчеркнул, что российскую валюту поддержали несколько факторов.

"Во-первых, стало понятно, что ни экспорта сырья, ни доступа России к системе SWIFT новые объявленные западные рестрикции не затронут. Во-вторых, в пятницу появлялись сообщения о том, что Москва готова рассмотреть переговорный процесс с Киевом. В-третьих, цены на сырье остаются на повышенных уровнях", — пояснил Бахтин.

Разумеется, добавил он, нельзя не отметить роль проведенных ЦБ интервенций, которые заметно повлияли на стабилизацию курса. В числе прочего также можно отметить прохождение пика налогового периода.

Подводя итог, эксперт сказал "Прайм", что в базовом сценарии на следующей неделе движения пары доллар-рубль будут происходить в пределах 80-85.