МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. На сегодняшний день ситуация остается очень нестабильной. Дальнейшее развитие событий зависит от решений конкретных людей и предсказать их очень тяжело. Учитывая предыдущий опыт кризисов в России, стоит понимать, что в первую очередь люди, пережившие несколько волн обесценивания национальной валюты и с довольно ограниченным доверием к государственным институтам, побегут избавляться от рубля. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Эксперт рассказал, чем удивит россиян рубль на следующей неделе

Он напомнил, что "набеги" на банки и магазины с техникой уже случались в 2014-2015 годах. В целом это закономерная и логичная реакция, отметил он, ведь чем больше ликвидности будет "на руках", тем лучше, так как экономическое будущее не ликвидных активов видится туманным.

"Как и говорилось ранее в подобных комментариях, держать сбережения только в рублях — финансово не грамотно, те кто держал сбережения в долларах, евро или другой валюте теперь явно в выигрыше. Сейчас выгоднее всего держать наличные защитные валюты (доллар, евро, иену, франк, фунт). Если есть возможность обналичить часть сбережений — лучше это сделать", — посоветовал Маслов.

Инвестиции в дорогую технику или автомобили выглядят более сомнительными, так как все же есть шанс, что курс российской валюты остановится у уровней в 85-90 рублей за доллар, а техника и автомобили при перепродаже в большинстве своем теряют значительную часть от стоимости. Также не стоит поддаваться панике и покупать то, что вы не планировали, это рискованно. Впрочем, решения о крупных покупках зависят от сбережений конкретного человека и его склонности к риску.

Массовая паника и "набеги" на банки и магазины приведут только к ухудшению экономической ситуации, объяснил Маслов. "Однако это явление массовое и подчиняется законам макроэкономики, поэтому предотвратить его полностью вряд ли возможно, ведь нельзя донести до каждого человека в стране, что вывод ликвидности из банков только создаст больше проблем банкам и экономике России", — добавил он.

В целом, подчеркнул Маслов, российский финансовый сектор достаточно стойко реагирует на текущее положение и хочется надеяться, что банковский сектор выстоит, а уровень жизни россиян упадет не так драматично, как видится некоторым аналитикам.