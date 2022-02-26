Аналитик Маслов: российский финансовый сектор достаточно стойко реагирует на текущее положение
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. На сегодняшний день ситуация остается очень нестабильной. Дальнейшее развитие событий зависит от решений конкретных людей и предсказать их очень тяжело. Учитывая предыдущий опыт кризисов в России, стоит понимать, что в первую очередь люди, пережившие несколько волн обесценивания национальной валюты и с довольно ограниченным доверием к государственным институтам, побегут избавляться от рубля. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
Он напомнил, что "набеги" на банки и магазины с техникой уже случались в 2014-2015 годах. В целом это закономерная и логичная реакция, отметил он, ведь чем больше ликвидности будет "на руках", тем лучше, так как экономическое будущее не ликвидных активов видится туманным.
"Как и говорилось ранее в подобных комментариях, держать сбережения только в рублях — финансово не грамотно, те кто держал сбережения в долларах, евро или другой валюте теперь явно в выигрыше. Сейчас выгоднее всего держать наличные защитные валюты (доллар, евро, иену, франк, фунт). Если есть возможность обналичить часть сбережений — лучше это сделать", — посоветовал Маслов.
Инвестиции в дорогую технику или автомобили выглядят более сомнительными, так как все же есть шанс, что курс российской валюты остановится у уровней в 85-90 рублей за доллар, а техника и автомобили при перепродаже в большинстве своем теряют значительную часть от стоимости. Также не стоит поддаваться панике и покупать то, что вы не планировали, это рискованно. Впрочем, решения о крупных покупках зависят от сбережений конкретного человека и его склонности к риску.
Массовая паника и "набеги" на банки и магазины приведут только к ухудшению экономической ситуации, объяснил Маслов. "Однако это явление массовое и подчиняется законам макроэкономики, поэтому предотвратить его полностью вряд ли возможно, ведь нельзя донести до каждого человека в стране, что вывод ликвидности из банков только создаст больше проблем банкам и экономике России", — добавил он.
В целом, подчеркнул Маслов, российский финансовый сектор достаточно стойко реагирует на текущее положение и хочется надеяться, что банковский сектор выстоит, а уровень жизни россиян упадет не так драматично, как видится некоторым аналитикам.
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