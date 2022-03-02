МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил, стоит ли избавляться от вкладов в валюте

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 3,7 рубля, до 104,93 рубля, курс евро — на 4,7 рубля, до 117,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в среду курс доллара максимально падал до 94 рублей, евро — до 107,52 рубля.

В понедельник курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 109,19 и 122 рубля соответственно.