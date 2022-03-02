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2022
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Рубль перешел к снижению после утреннего скачка
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Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 3,7 рубля, до 104,93... ПРАЙМ, 02.03.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 3,7 рубля, до 104,93 рубля, курс евро — на 4,7 рубля, до 117,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в среду курс доллара максимально падал до 94 рублей, евро — до 107,52 рубля.
В понедельник курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 109,19 и 122 рубля соответственно.