МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил, стоит ли избавляться от вкладов в валюте

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.17 мск рос на 7,5 рубля — до 108,73 рубля, курс евро — на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.

При этом максимально доллар подскакивал до 110 рублей, евро — до 122,395 рубля.

Исторические максимумы держались с понедельника, когда доллар подскакивал до 109,185 рубля, а евро — до 122 рублей.