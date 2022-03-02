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Доллар и евро обновили исторические максимумыы
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Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 02.03.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Рубль усилил падение на торгах в среду, доллар и евро обновили исторические максимумы, теперь это 110 рублей и 122,395 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.17 мск рос на 7,5 рубля — до 108,73 рубля, курс евро — на 8,55 рубля, до 121,04 рубля.
При этом максимально доллар подскакивал до 110 рублей, евро — до 122,395 рубля.
Исторические максимумы держались с понедельника, когда доллар подскакивал до 109,185 рубля, а евро — до 122 рублей.