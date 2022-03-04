МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс рубля снижается, доллар торгуется около 110 рублей, евро – недалеко от нового исторического максимума, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").

Эксперты назвали компании, наиболее защищеннные от дефолтов

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.59 мск растет на 3,74 рубля, до 109,75 рубля, курс евро – на 6,4 рубля, до 124 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 3,17%, до 113,96 доллара за баррель.

Рубль днем предпринимал попытку укрепиться к доллару и временно переходил в "зеленую зону", опускаясь почти до 100 рублей. Однако затем американская валюта вернулась к росту. Евро на утренних торгах смог обновить уровень исторического максимума и поднимался до 125,97 рубля. Тем временем как сообщила Московская биржа, торги и расчеты на всех ее рынках в период с 5 по 8 марта проводиться не будут

"Банк России снизил с 30% до 12% комиссию на покупку долларов, евро и британских фунтов, но распространил ее и на юридических лиц. Кроме того, Мосбиржа запретила короткие позиции по евро. Это вызвало разбалансировку курсов валют, в результате чего их соотношение стало не соответствовать кросс-курсам на мировом рынке, в частности EUR/USD", — обращает внимание Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Торги на валютном рынке по-прежнему проходят в довольно необычной манере. В утренние часы спрэд между долларом и евро существенно превышал кросс-курс на форексе. ЦБ РФ запретил короткие продажи евро. Банк Англии перестал публиковать индикативный курс рубля", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Ситуация для рубля остается неблагоприятной из-за высоких политических и санкционных рисков, резюмирует Бабин. "Второй раунд переговоров между Россией и Украиной завершился договоренностями, носящими гуманитарный характер, а также намерением продолжить диалог, очередной раунд может состояться в начале следующей недели. Однако пока инвесторы не видят перспектив начала устойчивой деэскалации, что обуславливает слабость рубля", — поясняет он.