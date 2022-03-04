МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс рубля снижается, доллар торгуется около 110 рублей, евро – недалеко от нового исторического максимума, следует из динамики торгов на Московской бирже. Эксперты назвали компании, наиболее защищеннные от дефолтов

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.59 мск растет на 3,74 рубля, до 109,75 рубля, курс евро – на 6,4 рубля, до 124 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 3,17%, до 113,96 доллара за баррель.

Рубль днем предпринимал попытку укрепиться к доллару и временно переходил в "зеленую зону", опускаясь почти до 100 рублей. Однако затем американская валюта вернулась к росту. Евро на утренних торгах смог обновить уровень исторического максимума и поднимался до 125,97 рубля. Тем временем как сообщила Московская биржа, торги и расчеты на всех ее рынках в период с 5 по 8 марта проводиться не будут

"Банк России снизил с 30% до 12% комиссию на покупку долларов, евро и британских фунтов, но распространил ее и на юридических лиц. Кроме того, Мосбиржа запретила короткие позиции по евро. Это вызвало разбалансировку курсов валют, в результате чего их соотношение стало не соответствовать кросс-курсам на мировом рынке, в частности EUR/USD", — обращает внимание Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Торги на валютном рынке по-прежнему проходят в довольно необычной манере. В утренние часы спрэд между долларом и евро существенно превышал кросс-курс на форексе. ЦБ РФ запретил короткие продажи евро. Банк Англии перестал публиковать индикативный курс рубля", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Ситуация для рубля остается неблагоприятной из-за высоких политических и санкционных рисков, резюмирует Бабин. "Второй раунд переговоров между Россией и Украиной завершился договоренностями, носящими гуманитарный характер, а также намерением продолжить диалог, очередной раунд может состояться в начале следующей недели. Однако пока инвесторы не видят перспектив начала устойчивой деэскалации, что обуславливает слабость рубля", — поясняет он.