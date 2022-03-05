МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Только по прошествии недель можно будет делать выводы, на каких уровнях остановится ослабление рубля. В такой экстраординарной ситуации, как сейчас, курс рубля прогнозировать очень сложно. Высокая волатильность на валютном рынке сейчас — это нормально, поскольку возникла крайняя неопределенность в жизни для многих россиян. Об этом рассказал "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Он напомнил, что в условиях ажиотажного спроса на валюту российский Центробанк принял меры по стабилизации курса. Аналитик посоветовал, что делать с долларовыми сбережениями

"Пока они не производят большого эффекта на валютном рынке, поскольку для многих текущее развитие событий оказалось шокирующим. Все понимают, что страна может оказаться отброшенной на много десятилетий назад в своем развитии, а значит, и стоимость рубля будет ниже. Поэтому на данный момент, даже с учетом введения заградительной комиссии, повышения ключевой ставки ЦБ до 20% и обязанности экспортеров продавать 80% своей экспортной выручки, курс доллара и евро продолжают расти по отношению к рублю", — объяснил Потавин.

По мнению аналитика, в ближайшую неделю евро, видимо, будет торговаться в районе 115-130 рублей, а доллар — в диапазоне 105-120 рублей.