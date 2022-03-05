Эксперт Потавин: в условиях ажиотажного спроса на валюту ЦБ РФ принял меры по стабилизации курса
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Только по прошествии недель можно будет делать выводы, на каких уровнях остановится ослабление рубля. В такой экстраординарной ситуации, как сейчас, курс рубля прогнозировать очень сложно. Высокая волатильность на валютном рынке сейчас — это нормально, поскольку возникла крайняя неопределенность в жизни для многих россиян. Об этом рассказал "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
Он напомнил, что в условиях ажиотажного спроса на валюту российский Центробанк принял меры по стабилизации курса.
"Пока они не производят большого эффекта на валютном рынке, поскольку для многих текущее развитие событий оказалось шокирующим. Все понимают, что страна может оказаться отброшенной на много десятилетий назад в своем развитии, а значит, и стоимость рубля будет ниже. Поэтому на данный момент, даже с учетом введения заградительной комиссии, повышения ключевой ставки ЦБ до 20% и обязанности экспортеров продавать 80% своей экспортной выручки, курс доллара и евро продолжают расти по отношению к рублю", — объяснил Потавин.
По мнению аналитика, в ближайшую неделю евро, видимо, будет торговаться в районе 115-130 рублей, а доллар — в диапазоне 105-120 рублей.
https://1prime.ru/Forex/20220305/836269332.html