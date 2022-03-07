МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник днем снова поднимается, продолжая тенденцию последних дней, за счёт ухода глобальных трейдеров от риска, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля упал до исторических минимумов

По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару снижается до 1,0856 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0926 доллара, а ранее в ходе торгов достигал 1,0823 доллара — самого низкого уровня с мая 2020 года.

Курс доллара к иене растёт до 115,03 иены за доллар со 114,78 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,46%, до 99,1 пункта.

"Ожидайте, что доллар останется сегодня в спросе, и индекс доллара продолжит двигаться к 100 пунктам", — считают аналитики ING, которых цитирует газета Wall Street Journal.

В ситуации вокруг России и Украины трейдеры предпочитают более надежные активы, среди которых традиционно числится американский доллар.

Ранее ряд европейских и американских компаний ограничил свою деятельность в России, включая продажу продукции, предоставление услуг и инвестиции. Трейдеры опасаются, что такие меры могут ограничить восстановление мировой экономики, и уходят в более надежные активы.