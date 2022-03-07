Курс доллара растет до 1,0856 за евро и 115,03 иены за доллар на уходе инвесторов от риска
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник днем снова поднимается, продолжая тенденцию последних дней, за счёт ухода глобальных трейдеров от риска, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару снижается до 1,0856 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0926 доллара, а ранее в ходе торгов достигал 1,0823 доллара — самого низкого уровня с мая 2020 года.
Курс доллара к иене растёт до 115,03 иены за доллар со 114,78 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,46%, до 99,1 пункта.
"Ожидайте, что доллар останется сегодня в спросе, и индекс доллара продолжит двигаться к 100 пунктам", — считают аналитики ING, которых цитирует газета Wall Street Journal.
В ситуации вокруг России и Украины трейдеры предпочитают более надежные активы, среди которых традиционно числится американский доллар.
Ранее ряд европейских и американских компаний ограничил свою деятельность в России, включая продажу продукции, предоставление услуг и инвестиции. Трейдеры опасаются, что такие меры могут ограничить восстановление мировой экономики, и уходят в более надежные активы.
https://1prime.ru/Forex/20220307/836289414.html