ВАРШАВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курс польского злотого обновляет рекордные минимумы относительно ряда валют, свидетельствуют утренние биржевые котировки. Курс рубля упал до исторических минимумов

В частности, исторически минимальных значений злотый достиг в парах с евро, швейцарским франком и долларом США.

В понедельник утром курс евро достиг 4,9456 злотого, что даже выше, чем в феврале 2009 года. Подобные котировки общемировой валюты на польском рынке наблюдались только один раз — в марте 2004 года. Затем, через полтора часа после открытия торгов на бирже, курс евро снизился до уровня 4,9225 злотого, но потом снова пошел вверх и достиг самого высокого уровня в истории, превысив значение 4,96 злотого.

Курс франка достиг в понедельник абсолютно рекордных 4,9545 польского злотого, затем опустился до 4,9161, далее установился на уровне 4,94 злотого.

Доллар в начале торгов стоил 4,5233 злотого, то есть на 4 гроша дороже, чем в пятницу вечером. Далее котировки доллара превысили даже 4,56 злотого и были самыми высокими с июля 2004 года.

По мнению аналитиков банка PKO BP, курсы евро и доллара к злотому останутся в ближайшие дни выше уровней 4,7 и 4,2. По их мнению, ключевым событием недели станет решение Совета по денежно-кредитной политике во вторник. "Мы ожидаем, что базовая ставка вырастет на 50 базисных пунктов, до 3,25%. Менее вероятен сценарий использования более крупного повышения ставок (порядка 75-100 базисных пунктов) для укрепления злотого", — говорится в аналитическом отчете.