МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в понедельник вечером продолжает подниматься, трейдеры воспринимают американскую валюту как средство ухода от риска в условиях резко возросшей международной напряжённости, свидетельствуют данные торгов. Никель дорожает на 40% на опасениях сложностей с поставками на рынок

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару снижается до 1,0891 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0926 доллара, а ранее в ходе торгов достигал 1,0807 доллара — самого низкого уровня с мая 2020 года.

Курс доллара к иене растёт до 115,33 иены за доллар со 114,78 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 98,93 пункта.

Трейдеры продолжают проявлять осторожность, отказываясь от риска, что позитивно для традиционно надежных активов, таких как доллар или золото.

Основным риском в данный момент остаётся ситуация вокруг Украины и России. Ряд европейских и американских компаний объявил о приостановке деятельности в России, что вызывает у инвесторов опасения по поводу перспектив восстановления мировой экономики.