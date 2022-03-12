МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В данный момент на курсы валют влияет не столько увеличение поступления в Россию валютной выручки из-за роста цен на газ и нефть, а заявления политиков. Об этом рассказал "Прайм" Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. Курс рубля прибавляет к доллару в отсутствие негативных новостей

"Мы видим, что в конце недели после заявления Владимира Путина о том, что в переговорах между Украиной и Россией наметились позитивные подвижки, и ситуация на валютном рынке стала спокойнее. Если говорить о недельной перспективе, то меры поддержки рубля которые ЦБ были недавно введены, приведут к тому, что восходящая динамика доллара и евро сменится боковой динамикой", — отметил аналитик.

Верников считает, что на следующей неделе доллар будет колебаться в диапазоне 90-120 и евро 110-130. Он также подчеркнул, что доллар вполне может снизиться до 90 как только в переговорах между Украиной и Россией начнет обсуждаться вопрос разделения и отвода воюющих сторон, а не чисто гуманитарные вопросы.

"С точки зрения экономики происходят и позитивные события, которые в долгосрочной перспективе могут стабилизировать рубль", — спрогнозировал Верников. "Китай хочет расширить валютный коридор юаня к рублю вдвое и это поможет росту взаимной торговли между нашими странами".