Рубль растет к доллару и евро в рамках коррекции третий день подряд
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник растет к доллару и евро в рамках коррекции третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Преобладание позитивных заявлений оказывает поддержку российской валюте.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск падал на 3,45 рубля, до 110,8 рубля, евро — на 1,86 рубля, до 119,17 рубля.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ
На российском валютном рынке в понедельник отмечается рост рубля третий день подряд, опирающийся на преобладание позитивных заявлений. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.
Министр финансов также выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил также Силуанов.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства дал указание в начале спецоперации на Украине не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за возможных больших потерь среди населения.
Умеренную поддержку российским активам оказывают продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Определенные надежды на российском валютном рынке связаны с дальнейшим процессом мирных переговоров, также добавляет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
В целом, доллар падает к рублю на 3%, евро – на 1,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 12 тысяч за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Дальнейшая динамика курса рубля будет определяться развитием геополитической ситуации и действиями Банка России и Минфина, полагает Григорьев.
"На этом фоне инвесторы будут следить за заседанием ЦБ в пятницу, на котором могут быть объявлены дальнейшие планы по поддержке экономики. Вероятно, пока ключевая ставка останется на текущих уровнях, но окончательное решение ЦБ будет зависеть от геополитической ситуации. В отсутствии принципиально значимых геополитических новостей курс доллара вряд ли превысит на этой неделе 122 рубля", — оценивает он.
В целом активность на валютных торгах с начала марта держится на минимальном уровне, поэтому динамика курса больше отражает постепенное воздействие эффекта валютных ограничений, а не улучшение настроения участников рынка, считает Кравченко из компании "Велес капитал".
"Сегодня также ожидается очередной пакет антироссийских санкций ЕС, однако заметного влияния на локальный рынок данное событие не окажет", — прогнозирует он.
https://1prime.ru/Forex/20220314/836373358.html