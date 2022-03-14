МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник растет к доллару и евро в рамках коррекции третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Преобладание позитивных заявлений оказывает поддержку российской валюте. Мишустин рассказал о цели западных санкций

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск падал на 3,45 рубля, до 110,8 рубля, евро — на 1,86 рубля, до 119,17 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

На российском валютном рынке в понедельник отмечается рост рубля третий день подряд, опирающийся на преобладание позитивных заявлений. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.

Министр финансов также выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил также Силуанов.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства дал указание в начале спецоперации на Украине не штурмовать немедленно города, включая Киев, из-за возможных больших потерь среди населения.

Умеренную поддержку российским активам оказывают продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Определенные надежды на российском валютном рынке связаны с дальнейшим процессом мирных переговоров, также добавляет Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

В целом, доллар падает к рублю на 3%, евро – на 1,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 12 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Дальнейшая динамика курса рубля будет определяться развитием геополитической ситуации и действиями Банка России и Минфина, полагает Григорьев.

"На этом фоне инвесторы будут следить за заседанием ЦБ в пятницу, на котором могут быть объявлены дальнейшие планы по поддержке экономики. Вероятно, пока ключевая ставка останется на текущих уровнях, но окончательное решение ЦБ будет зависеть от геополитической ситуации. В отсутствии принципиально значимых геополитических новостей курс доллара вряд ли превысит на этой неделе 122 рубля", — оценивает он.

В целом активность на валютных торгах с начала марта держится на минимальном уровне, поэтому динамика курса больше отражает постепенное воздействие эффекта валютных ограничений, а не улучшение настроения участников рынка, считает Кравченко из компании "Велес капитал".

"Сегодня также ожидается очередной пакет антироссийских санкций ЕС, однако заметного влияния на локальный рынок данное событие не окажет", — прогнозирует он.