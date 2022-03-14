МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль укрепился в понедельник к доллару до 114,1 рубля, евро — упал до 119,95 рубля, однако валюта РФ к закрытию отошла вниз от дневных максимумов, следует из данных Московской биржи. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 15 копеек, до 114,1 рубля, евро — на 1,08 рубля, до 119,95 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 109,95 рубля и до 115,66 рубля соответственно.

Торги в понедельник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций, как и в конце прошлой недели, составил немного более 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте.