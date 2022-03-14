МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник повышался к доллару и к евро в рамках коррекции — третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Позитивный настрой к вечеру ослабел на фоне усилившегося падения рынка нефти ниже отметки 105 долларов за баррель сорта Brent. Экономист оценил вероятность дефолта в России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 15 копеек, до 114,1 рубля, евро — на 1,08 рубля, до 119,95 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 109,95 рубля и до 115,66 рубля соответственно.

Торги в понедельник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций, как и в конце прошлой недели, составил немного более 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

На российском валютном рынке в понедельник преобладали повышательные тенденции в динамике курса рубля — третий день подряд. Этому помогал ряд позитивных заявлений. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.

Министр финансов также выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил также Силуанов.

Однако во второй половине дня негатива добавилось на фоне сообщений о том, что у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек.

Кроме того, нефть усилила вечером падение и теряла 6,6% 105,3 доллара и уже падала в понедельник до 103,5 доллара. Поводом стали опасения по поводу спроса на нефть со стороны КНР. В Китае выявлены новые инфицированные коронавирусом. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения, а город Шэньчжэнь был заблокирован.

В итоге, доллар опустился к рублю на 0,1%, евро – на 0,9%. Рублевая цена нефти составила около 12 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В начале недели рубль продолжил проявлять признаки стабилизации, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Помимо таких мер, как рост ключевой ставки, ограничения для физлиц и юрлиц по покупке валюты и продажа 80% выручки экспортерами, а также таких факторов, как высокие ценовые уровни в сырье и сжатие импорта, российскую валюту поддерживают позитивные сигналы со стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Устойчивое движение курса в направлении 100 рублей за доллар или даже чуть ниже вполне возможно при поступлении надежных сигналов деэскалации", — добавляет он.

Объёмы российских валютных торгов остаются достаточно низкими, но всё же есть некоторая тенденция к росту активности, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"По мере приближения налоговых платежей объём валютного предложения будет возрастать, что, вероятно, позволит рублю отыграть некоторые потери", — добавляет он.