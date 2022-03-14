Рубль к закрытию растерял значительную часть дневного роста, хотя и остался в плюсе
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник повышался к доллару и к евро в рамках коррекции — третий день подряд, следует из данных Московской биржи. Позитивный настрой к вечеру ослабел на фоне усилившегося падения рынка нефти ниже отметки 105 долларов за баррель сорта Brent.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 15 копеек, до 114,1 рубля, евро — на 1,08 рубля, до 119,95 рубля.
Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 109,95 рубля и до 115,66 рубля соответственно.
Торги в понедельник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.
Объем операций, как и в конце прошлой недели, составил немного более 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ
На российском валютном рынке в понедельник преобладали повышательные тенденции в динамике курса рубля — третий день подряд. Этому помогал ряд позитивных заявлений. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что заявления о неспособности России выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.
Министр финансов также выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил также Силуанов.
Однако во второй половине дня негатива добавилось на фоне сообщений о том, что у Дома правительства в центре Донецка была сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек.
Кроме того, нефть усилила вечером падение и теряла 6,6% 105,3 доллара и уже падала в понедельник до 103,5 доллара. Поводом стали опасения по поводу спроса на нефть со стороны КНР. В Китае выявлены новые инфицированные коронавирусом. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения, а город Шэньчжэнь был заблокирован.
В итоге, доллар опустился к рублю на 0,1%, евро – на 0,9%. Рублевая цена нефти составила около 12 тысяч за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
В начале недели рубль продолжил проявлять признаки стабилизации, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Помимо таких мер, как рост ключевой ставки, ограничения для физлиц и юрлиц по покупке валюты и продажа 80% выручки экспортерами, а также таких факторов, как высокие ценовые уровни в сырье и сжатие импорта, российскую валюту поддерживают позитивные сигналы со стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Устойчивое движение курса в направлении 100 рублей за доллар или даже чуть ниже вполне возможно при поступлении надежных сигналов деэскалации", — добавляет он.
Объёмы российских валютных торгов остаются достаточно низкими, но всё же есть некоторая тенденция к росту активности, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".
"По мере приближения налоговых платежей объём валютного предложения будет возрастать, что, вероятно, позволит рублю отыграть некоторые потери", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20220314/836375159.html