МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара четвертый день подряд, евро стабилен на фоне разовых сделок, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падал на 2,89 рубля, до 111,21 рублей, курс евро — на 15 копеек до 119,8 рублей, следует из данных Московской биржи. Количество сделок по доллару расчетами завтра составляет около 300, по евро — 35.