МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник днём повышается к доллару четвертый день подряд и стабилизируется к евро, следует из данных Московской биржи. Россия повышает пошлину на экспорт нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.14 мск падает на 2,96 рубля, до 111,14 рубля, евро — повышается на 5 копеек, до 120 рублей.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

На российском валютном рынке во вторник преобладали повышательные тенденции в динамике курса рубля к доллару — четвертую торговую сессию подряд. Евро при этом пытается стабилизироваться около достигнутых уровней.

Некоторое затишье в негативном новостном фоне и обнадеживающие сообщения поддерживают курс российской валюты.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами. Кремль пока не планирует давать прогнозы относительно перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной — нужно дождаться ощутимых результатов переговоров, ход которых обсуждать публично тоже преждевременно, делегации переговорщиков от России и Украины ведут работу, она сложная, и позитивен сам факт продолжения переговоров, полагает Песков.

При этом санкционная риторика, несмотря на анонсированные рестрикции ЕС и Великобритании против РФ, тоже сдержанна. Так, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что важно поддерживать единство ЕС по вопросу санкций против России, но красной линией для Будапешта стала безопасность поставок энергоресурсов. Санкции никак не затрагивают поставки российского природного газа и нефти в Европу, а также — угля, добавил он.

В итоге курс доллара опускается к рублю на 2,6%, евро — почти не меняется. А рублевая цена нефти составляет около 11 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывают не только продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной, но и ослабившиеся опасения по поводу дефолта в связи с началом процесса выплаты купонов по облигациям РФ, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"При этом стоит отметить сузившийся вчера спред между курсом на российском и на глобальном рынке. В текущих условиях падение нефтяных цен не ведет к заметному ослаблению рубля, и курс может сегодня удержаться ниже 114 рублей за доллар в отсутствии особо негативных политических новостей", — рассчитывает он.

Сейчас появляются мнения касательно перспектив повышения Центробанком РФ ключевой ставки до 25% из-за инфляционного риска, добавляет Евгений Кошелев из Росбанка.

"Однако мы рассматриваем изменение ключевой ставки (особенно ее повышение) как риск дестабилизации финансовой ситуации в текущих условиях. Экономические аргументы, которые были актуальны в 2021 году и начале 2022 года о необходимости сопоставления инфляции и ключевой ставки, нам видятся вторичными – первые успехи в стабилизации валютного курса и фиксации рамок внешней торговли будут более важны для перезапуска экономической "машины" как минимум в ближайшие два-три квартала", — поясняет он.