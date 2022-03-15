МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, доходившая в начале марта до нескольких десятков рублей, во вторник сошла на нет, и котировки форекса уже даже ниже, свидетельствуют данные торгов. Правительство подготовило план реагирования на санкции

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.44 мск падал на 2,7 рубля, до 111,4 рубля, курс евро прибавлял 59 копеек, до 120,54 рубля, следует из данных Московской биржи. На форексе курсы при этом составляли 107,2 рубля и 116,98 рубля, свидетельствуют данные агентства Блумберг.

Ранее, 7 марта, когда торги на Московской бирже не проводились, курс евро подскакивал до максимума в 168,7556 рубля, доллара — до 177,26 рубля, свидетельствуют данные агентства Блумберг. При этом на Мосбирже на тот момент доллар и евро были зафиксированы на отметках 105 рубля и 119 рубля, соответственно. Разница в курсах в 10-15 рублей сохранялась вплоть до торгов понедельника, а во вторник они сравнялись, после чего котировки форекса даже пошли ниже.