МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером продолжает снижаться по отношению к евро после роста ранее, свидетельствуют данные торгов. Разница в курсе доллара к рублю на форексе и на Мосбирже сошла на нет

По состоянию на 18.30 мск курс евро к доллару рос до 1,0972 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0939 доллара, курс доллара к иене — до 1178,22 иены со 118,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 98,93 пункта.

Последние две торговые сессии курс евро демонстрирует активный рост в паре с долларом. Такая динамика обусловлена коррекцией – с начала марта евро подешевел к доллару более чем на 2% в связи с геополитической неопределенностью и происходящему за ее счет уходу от риска.

Аналитики Bank of America, которых цитирует газета Wall Street Journal, указывают, что, согласно проведенному банком исследованию, 32% трейдеров считают доллар переоцененным.

Валютные трейдеры также ждут новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги заседания регулятора будут опубликованы в среду. Кроме решения по ставке, ФРС также представит свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям. Кроме того, рынки будут следить за пресс-конференцией председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.