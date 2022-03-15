МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник к доллару – до 110,1 рубля, евро упал до 118,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Разница в курсе доллара к рублю на форексе и на Мосбирже сошла на нет

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4 рубля, до 110,1 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 118,5 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 109,25 рубля и до 118,33 рубля соответственно.

Торги во вторник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций составил немного более 600 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против 730 миллионов накануне.