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2022
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Доллар на Мосбирже завершил вторник падением
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Рубль вырос во вторник к доллару – до 110,1 рубля, евро упал до 118,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4 рубля, до... ПРАЙМ, 15.03.2022
валюта, рынки, новости, доллар, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос во вторник к доллару – до 110,1 рубля, евро упал до 118,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4 рубля, до 110,1 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 118,5 рубля.
Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 109,25 рубля и до 118,33 рубля соответственно.
Торги во вторник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.
Объем операций составил немного более 600 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против 730 миллионов накануне.