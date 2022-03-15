МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник рос против доллара и евро четвертую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Отсутствие существенных негативных новостей и обнадеживающие сообщения поддержали восстановление курса российской валюты. Нефть торгуется ниже $100 за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4 рубля, до 110,1 рубля, евро — на 1,45 рубля, до 118,5 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 109,25 рубля и до 118,33 рубля соответственно.

Торги во вторник по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций составил немного более 600 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против 730 миллионов накануне.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

На российском валютном рынке сохранилась повышательная тенденция — четвертую сессию подряд. Во вторник поддержка приходила от некоторого затишья в новостном плане и обнадеживающих сообщений.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему возможности диалога с США, заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами в случае проявления с их стороны конструктивного настроя.

Кремль пока не планирует давать прогнозы относительно перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной — нужно дождаться ощутимых результатов переговоров, ход которых обсуждать публично тоже преждевременно. Делегации переговорщиков от России и Украины ведут работу, она сложная, и позитивен сам факт продолжения переговоров, полагает Песков.

При этом влияние санкций оказалось сдержанным. ЕК 15 марта сообщила, что Евросоюз введёт новые ограничения против России, в частности, полный запрет на любые сделки с определенными российскими госпредприятиями, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор РФ, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС. Британия ввела обширные персональные санкции.

При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что важно поддерживать единство ЕС по вопросу санкций против России, но "красной линией" для Будапешта стала безопасность поставок энергоресурсов. Санкции никак не затрагивают поставки российского природного газа и нефти в Европу, а также — угля, добавил он.

Нефть продолжила падать и опускалась во вторник ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель, а вечером теряла 5%, опускаясь до 101,5 доллара за баррель сорта Brent.

Удешевление нефти связано с вернувшимися опасениями распространения COVID-19. Несколько городов Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти, уже ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных ковидных вспышек.

Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США уже на этой неделе добавляет давления на рисковые активы, в том числе и на нефть. Впрочем, рубль пока продолжает игнорировать этот внешний рыночный фактор, оставаясь заложником геополитики.

В итоге, доллар опустился к рублю на 3,5%, евро – на 1,2%. Рублевая цена нефти составила около 11 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю и одновременно охлаждающее воздействие на нефтяные котировки оказывает продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Также рублю помогают действия экспортёров, реализующих 80% валютной выручки. Похоже, российская валюта постепенно адаптируется к новым реалиям, краткосрочно мы можем наблюдать попытки рубля закрепиться ниже уровня 110 рублей за доллар", — добавляет он.

В среду Минфин должен выплатить купон по еврооблигациям с погашением в 2023 году на сумму в 117,2 миллиона долларов, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Платежное поручение было отправлено в начале недели, но пока неясно, будет ли проведен платеж. Это важное событие", — добавляет он, говоря о курсообразующих факторах рубля.

Аналитики Газпромбанка ожидают сохранения в пятницу ключевой ставки ЦБ на текущем уровне.

"Ранее рекордное ослабление рубля вынудило монетарные власти перевести денежно-кредитную политику в экстремальный режим и повысить ставку до 20%. Наметившаяся на фоне высокого профицита текущего счета платежного баланса стабилизация валютного рынка снижает риски дальнейшего повышения ключевой ставки. В текущих условиях основным риском для монетарной стабильности могут стать инфляционные ожидания населения, но и их рост может быть купирован без дополнительного повышения ставки", — поясняют эксперты.