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Курс рубля растет в начале торгов
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Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08... ПРАЙМ, 16.03.2022
валюта, рынки, новости, биржи, торги, рубль, валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск среды снижался на 1,7 рубля — до 108,4 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 118 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Евро в первые минуты торгов менял направление движения относительно уровня предыдущего закрытия и торговался в диапазоне 117,5-119 рублей.