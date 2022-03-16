МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи. Spiegel назвал три признака заката доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск среды снижался на 1,7 рубля — до 108,4 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 118 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро в первые минуты торгов менял направление движения относительно уровня предыдущего закрытия и торговался в диапазоне 117,5-119 рублей.