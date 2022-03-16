МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, за счёт ослабления внешнеполитических рисков, свидетельствуют данные торгов. Spiegel назвал три признака заката доллара

По состоянию на 10.10 мск курс евро к доллару растёт до 1,0977 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0951 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 118,26 иены со 118,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,26%, до 98,83 пункта.

Валютные трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг России и Украины в надежде на скорое разрешение конфликта.

Кроме того, в среду валютные инвесторы ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, надеясь получить подсказки о дальнейшей монетарной политике регулятора. ФРС также представит прогнозы основных макроэкономических показателей. Также рынки будут следить за пресс-конференцией председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.