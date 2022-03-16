МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару пятый день подряд; курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, а затем стабилизировался недалеко от уровня предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Spiegel назвал три признака заката доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск среды снижался на 1,76 рубля — до 108,34 рубля, курс евро рос на 10 копеек — до 118,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

Евро в первые минуты торгов менял направление движения относительно уровня предыдущего закрытия и торговался в диапазоне 117,5-119 рублей.

"Обороты торгов указанными валютами остаются относительно невысокими. Это связано с продолжающимся действием высокой заградительной комиссии в размере 12% при покупке долларов и евро на бирже. Так или иначе, но несмотря на сложный внешнеполитический фон, курсы доллара и евро не обновляли своих исторических максимумов по отношению к рублю уже в течение трех торговых дней", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

На укрепление рубля стали играть и валютные спекулянты: на рынке форекс рубль стоит дороже, чем на спотовом рынке Московской биржи, хотя еще совсем недавно спрэд составлял 15-17% не в пользу Москвы, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Не исключено, что в пятницу Банк России еще поддержит рубль повышением ставки на несколько процентных пунктов. Это повысит привлекательность рублевых депозитов и увеличит объем продажи валюты населением. Таким образом, в ближайшие дни, быть может, даже до конца недели, можно ждать ухода пары доллар-рубль в район 100, где на какое-то время стоит ждать стабилизации курса", — добавляет он.