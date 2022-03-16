МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роль доллара будет падать, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Spiegel назвал три признака заката доллара

По его мнению, политика Вашингтона подрывает доверие к американской валюте.

Министр сослался на публикации в западной прессе, в том числе немецкой. По его словам, некоторые страны задумываются о том, чтобы торговать в другой валюте, например, в юанях.

"Уже пошли публикации… уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать?" — рассказал Лавров в беседе с РБК.

"И этот процесс уже не остановить", — добавил он.

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