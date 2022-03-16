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Лавров предсказал снижение доверия к доллару
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Роль доллара будет падать, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, политика Вашингтона подрывает доверие к американской валюте. Министр сослался на... ПРАЙМ, 16.03.2022
валюта, рынки, новости, сергей лавров, мид рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Роль доллара будет падать, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его мнению, политика Вашингтона подрывает доверие к американской валюте.
Министр сослался на публикации в западной прессе, в том числе немецкой. По его словам, некоторые страны задумываются о том, чтобы торговать в другой валюте, например, в юанях.
"Уже пошли публикации… уже многие начинают задумываться, надо ли нам в долларах широко торговать?" — рассказал Лавров в беседе с РБК.
"И этот процесс уже не остановить", — добавил он.
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