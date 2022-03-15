МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Новые ограничения коснулись наличной валюты, в которой россияне, имеющие такую возможность, привыкли за прошедшие 30 лет хранить по крайней мере часть своих сбережений. Теперь снять доллары и евро со счета можно ограниченно, а за валютные сделки с рук ждет наказание, пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Минфин России меняет порядок перевода валюты на зарубежные счета

По его словам, новые правила ограничивают получение наличной валюты со своего валютного счета суммой в размере 10 000 долларов США и полностью отменяют покупку наличной валюты в банках. Пока на полгода. Что будет дальше — неизвестно.

"Нетрудно предположить, что новые ограничения в сочетании с паникой, которой охвачены многие (вспомните повальное снятие наличных и очереди в аптеках и магазинах), приведут к появлению черного рынка валюты", — уточнил эксперт.

"Очень советую — не поддаваться на искушение покупать валюту на нём", — советует Григорьев.

По его словам, многие могут поддаться, глядя на то, как курс доллара и евро к рублю ежедневно обновляет исторические максимумы. Но он советует подумать об очевидных вещах.

"Во-первых, курс будет запредельным, намного выше курса "нормального рынка". Во-вторых, паникой и неопытностью покупателей воспользуются мошенники. И в руках покупателя окажутся не доллары или евро, а пачка цветных бумажек", — убежден эксперт.

И, наконец следует помнить, что в России купля — продажа валюты с рук запрещена, причем давно. "Это административное нарушение, за которое существует наказание", — напомнил Григорьев.