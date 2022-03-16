МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс доллара опускается в евро и растет к иене, в то время как инвесторы ожидают публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и продолжают оценивать ситуацию на Украине, свидетельствуют данные торгов. Лавров предсказал снижение доверия к доллару

По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару растёт до 1,0983 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0951 доллара. Курс доллара к иене в то же время растёт до 118,31 иены со 118,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,37%, до 98,73 пункта.

Курс доллара перешел к росту к иене на ожиданиях итогов заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее в среду. Инвесторы ожидают, что регулятор примет решение о повышении учётной ставки. Это при прочих равных может способствовать общему укреплению доллара.

При этом участники торгов продолжают следить за ситуацией на Украине и надеются на скорое разрешение конфликта. На этом фоне растет спрос на рисковые активы, к которым относится евро.

"Новости с Украины, безусловно, будут драйвером доллара в ближайшие недели", — отметила аналитик банка Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.