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2022
https://1prime.ru/Forex/20220317/836402103.html
Рубль растет в начале торгов
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Рубль растет в четверг против доллара и евро шестой день подряд, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падал на 2,9 рубля, до 105,1... ПРАЙМ, 17.03.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль растет в четверг против доллара и евро шестой день подряд, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падал на 2,9 рубля, до 105,1 рубля, курс евро — на 2,35 рубля, до 115,35 рубля, следует из данных Московской биржи.