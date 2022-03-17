МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль растет в четверг против доллара и евро шестой день подряд, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск падал на 2,9 рубля, до 105,1 рубля, курс евро — на 2,35 рубля, до 115,35 рубля, следует из данных Московской биржи.