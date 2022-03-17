МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов растерял свой дневной рост по отношению к доллару после выхода итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Банк Англии повысил учетную ставку

По состоянию на 17.30 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,3117 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3145 пункта. До публикации решений британского центробанка фунт дорожал до 1,32 доллара.

Курс евро к доллару рос до 1,1084 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1032 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 118,75 иены со 118,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,44%, до 98,19 пункта.

По итогам мартовского заседания Банк Англии ожидаемо повысил учетную процентную ставку до 0,75% годовых с 0,5%. Кроме того, центробанк снизил объем выкупа активов с рынка до 867 миллиардов фунтов стерлингов с 895 миллиардов ранее.

Аналитики Capital Economics, которых цитирует газета Wall Steet Journal, полагают, что Банк Англии к концу этого года поднимет свою ставку до 1,25%, что значительно ниже ожиданий аналитиков, в то время как прогноз по ставке Федрезерва США в 2022 году не сильно от них отличается. В связи с этим фунт будет ослабевать в паре с долларом.