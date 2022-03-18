МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в пятницу утром растет по отношению к доллару, частично продолжая отыгрывать ужесточение монетарной политики в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Банк Англии повысил учетную ставку

По состоянию на 8.12 мск курс фунта стерлингов растёт к доллару до 1,3155 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3146 пункта.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1077 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1089 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 118,78 иены со 118,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,13%, до 98,1 пункта.

Британская валюта в пятницу утром получает поддержку за счет решения британского центробанка (Банка Англии), который накануне повысил учетную ставку до 0,75% годовых с 0,5%. Кроме того, он снизил объем выкупа финансовых активов с рынка до 867 миллиардов фунтов стерлингов в месяц с 895 миллиардов ранее.

Повышение учетной ставки позитивно для национальной валюты.