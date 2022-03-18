МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль растет против доллара и евро седьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар сползает в направлении психологически значимой отметки в 100 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 1,15 рубля, до 102 рублей, курс евро — на 1,77 рубля, до 111,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже максимально опускался в пятницу до 101,7 рубля.