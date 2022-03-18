МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу после утренних попыток продолжить рост седьмую сессию подряд по отношению к доллару перешел к "боковой" динамике, слегка снижаясь против доллара и так же прибавляя к евро, следует из данных Московской биржи.

Банк России

В фокусе заседание Банка России

Инвесторы ожидают решения о дальнейшей величине ключевой ставки Банка России позже в пятницу, особенно в свете внесения кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.54 мск повышается на 35 копеек, до 103,50 рубля, евро — снижается на 42 копейки, до 113,30 рубля.

При этом ранее в пятницу эти курсы опускались максимально до 101,70 и 107,11 рубля соответственно.

РУБЛЬ В "БОКОВИКЕ"

На российском валютном рынке с утра отмечались попытки продолжить по инерции укрепление рубля — седьмую сессию подряд – в направлении психологически значимой отметки 100 рублей за доллар. Однако затем игроки решили взять паузу в росте и вернули курсы к уровням предыдущего закрытия.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность главы Центробанка

Определенное стабилизирующее влияние на российскую валюту оказало внесения президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ.

В связи с этим Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" предположил, в частности, что уровень процентных ставок в экономике будет (в той или иной мере) соотносится с уровнем инфляции, обеспечивая (про)рыночные условия функционирования банковской системы и финансового рынка. "Ситуации, когда ставки будут кардинально ниже инфляции, вероятно, можно будет избежать. Комментарии Набиуллиной по итогам сегодняшнего заседания, надеемся, прольют свет на этот вопрос", — добавил он.

Пока же курс доллара снижается к рублю на 0,4%, евро — прибавляет те же 0,4%. А рублевая цена нефти колебалась около 11,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Тем временем нефть вновь взлетела в цене, и цены на газ находятся на очень комфортном для РФ уровне в 1200 долларов за тысячу кубометров, дорожают многие промышленные металлы, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

Монеты номиналом один рубль

Эксперт оценила шанс удержать курс 100 рублей за доллар

"В таких условиях по-прежнему видим предпосылки для дальнейшего укрепления рубля в ближайшие месяцы (экспорт будет более стабилен, а импорт резко сократится вкупе с улучшением других составляющих текущего счета)", — указывает Полевой.

"Поэтому неудивительно, если курс завершит неделю в районе отметки 100 рублей, а может быть и ниже нее. Возможно, тенденция укрепления курса рубля и окончание пиковой фазы противостояния "Россия-Запад" станут поводами для постепенного возобновления торгов и на фондовом рынке на следующей неделе", — надеется Антонов.

Курс рубля пока останется "регулируемым" ввиду сохранения основных ограничений на движение капитала и обязательства продажи 80% выручки экспортерами, также обращает внимание Полевой.

Что будет дальше – сказать сложно, но, предположим, что по мере возможности ЦБ будет постепенно отказываться от чрезмерного регулирования, стремясь обеспечить движение к "более равновесному" курсу рубля для недопущения чрезмерных "внешних" дисбалансов", — резюмировал он.