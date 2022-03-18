МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу после утренних попыток продолжить рост седьмую сессию подряд по отношению к доллару перешел к "боковой" динамике, слегка снижаясь против доллара и так же прибавляя к евро, следует из данных Московской биржи. В фокусе заседание Банка России

Инвесторы ожидают решения о дальнейшей величине ключевой ставки Банка России позже в пятницу, особенно в свете внесения кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.54 мск повышается на 35 копеек, до 103,50 рубля, евро — снижается на 42 копейки, до 113,30 рубля.

При этом ранее в пятницу эти курсы опускались максимально до 101,70 и 107,11 рубля соответственно.

РУБЛЬ В "БОКОВИКЕ"

На российском валютном рынке с утра отмечались попытки продолжить по инерции укрепление рубля — седьмую сессию подряд – в направлении психологически значимой отметки 100 рублей за доллар. Однако затем игроки решили взять паузу в росте и вернули курсы к уровням предыдущего закрытия. Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность главы Центробанка

Определенное стабилизирующее влияние на российскую валюту оказало внесения президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ.

В связи с этим Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" предположил, в частности, что уровень процентных ставок в экономике будет (в той или иной мере) соотносится с уровнем инфляции, обеспечивая (про)рыночные условия функционирования банковской системы и финансового рынка. "Ситуации, когда ставки будут кардинально ниже инфляции, вероятно, можно будет избежать. Комментарии Набиуллиной по итогам сегодняшнего заседания, надеемся, прольют свет на этот вопрос", — добавил он.

Пока же курс доллара снижается к рублю на 0,4%, евро — прибавляет те же 0,4%. А рублевая цена нефти колебалась около 11,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Тем временем нефть вновь взлетела в цене, и цены на газ находятся на очень комфортном для РФ уровне в 1200 долларов за тысячу кубометров, дорожают многие промышленные металлы, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Эксперт оценила шанс удержать курс 100 рублей за доллар

"В таких условиях по-прежнему видим предпосылки для дальнейшего укрепления рубля в ближайшие месяцы (экспорт будет более стабилен, а импорт резко сократится вкупе с улучшением других составляющих текущего счета)", — указывает Полевой.

"Поэтому неудивительно, если курс завершит неделю в районе отметки 100 рублей, а может быть и ниже нее. Возможно, тенденция укрепления курса рубля и окончание пиковой фазы противостояния "Россия-Запад" станут поводами для постепенного возобновления торгов и на фондовом рынке на следующей неделе", — надеется Антонов.

Курс рубля пока останется "регулируемым" ввиду сохранения основных ограничений на движение капитала и обязательства продажи 80% выручки экспортерами, также обращает внимание Полевой.

Что будет дальше – сказать сложно, но, предположим, что по мере возможности ЦБ будет постепенно отказываться от чрезмерного регулирования, стремясь обеспечить движение к "более равновесному" курсу рубля для недопущения чрезмерных "внешних" дисбалансов", — резюмировал он.