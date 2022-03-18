МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль слабо отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ по ключевой ставке, курсы остались на прежнем уровне, следует из данных Московской биржи. Эксперт оценила шанс удержать курс 100 рублей за доллар

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.39 мск повышался на 50 копеек — до 103,65 рубля, курс евро снижался на 62 копейки, до 113,1 рубля.

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20% годовых. Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики создало угрозы для финансовой стабильности, но принятые меры позволили ее поддержать, отметил регулятор.

Дальнейшая траектория восстановления экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям, а денежно-кредитная политика поддерживает привлекательность депозитов и увеличивает склонность населения к сбережению, указал Центробанк.