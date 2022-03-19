МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Динамика курса будет чувствительна к событиям вокруг конфликта на Украине. Однако к этому добавится и такой фактор, как начало торгов ОФЗ на Московской Бирже и то, как будет котироваться российский рублёвый долг. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

Он отметил, что если ЦБ покажет свою силу, обеспечив выкуп бумаг и успокоит всех желающих их продавать, то стабилизация цен на долговом рынке может немного помочь и рублю. Однако часть продавцов попытается вывести средства в валюту, что компенсирует этот фактор.

"В целом же диапазон может остаться на прежнем уровне, возможно, сместившись немного вниз, до 95-105 рублей за доллар", — считает Александров.