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2022
https://1prime.ru/Forex/20220319/836428720.html
Аналитик спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
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Динамика курса будет чувствительна к событиям вокруг конфликта на Украине. Однако к этому добавится и такой фактор, как начало торгов ОФЗ на Московской Бирже и то, как будет... ПРАЙМ, 19.03.2022
валюта, рынки, новости, рубль, долговой рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Татьяна Шмелева
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Динамика курса будет чувствительна к событиям вокруг конфликта на Украине. Однако к этому добавится и такой фактор, как начало торгов ОФЗ на Московской Бирже и то, как будет котироваться российский рублёвый долг. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.
Он отметил, что если ЦБ покажет свою силу, обеспечив выкуп бумаг и успокоит всех желающих их продавать, то стабилизация цен на долговом рынке может немного помочь и рублю. Однако часть продавцов попытается вывести средства в валюту, что компенсирует этот фактор.
"В целом же диапазон может остаться на прежнем уровне, возможно, сместившись немного вниз, до 95-105 рублей за доллар", — считает Александров.