МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник незначительно меняется в стоимости против доллара и евро к уровням закрытия прошлой недели, инвесторы оценивают умеренно обнадёживающие первые итоги возобновления торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже и действие сохраняющегося внешнеполитического фона, следует из данных Московской биржи. Названо средство спасения России от дефицита

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижается на 32 копейки, до 104,5 рубля, евро — повышается на 42 копейки, до 115,22 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке в начале недели отмечается боковая динамика. Инвесторы переваривают первые итоги возобновившихся на Московской бирже торгов ОФЗ. Так, доходность по госбумагам без учета доходности по купонам по итогам аукциона открытия сложились в диапазоне 14,3-20,3% годовых после 10,4-11,5% годовых на 22 февраля.

При этом в ходе аукциона открытия индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, обновил минимум с декабря 2014 года (98,21 пункта), после чего в ходе основных торгов он пошел в рост и максимально поднимался до 101,05 пункта (на 2,89% к указанному минимуму). Это стало определенным позитивом для курса российской валюты.

Между тем политический фон остается напряженным. Белый дом заявил, что президент США Джо Байден после встреч, посвящённых Украине на этой неделе с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, где 25 марта встретится с президентом страны Анджеем Дудой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, но сейчас их динамика не отвечает требованиям ситуации.

При этом официальный представитель МИДа Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает необходимым, чтобы все стороны поддерживали диалог России и Украины.

В итоге курс доллара снижается к рублю на 0,3%, евро — прибавляет 0,4%. А рублевая цена нефти колеблется около 11,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сегодняшнее возобновление торгов на рынке ОФЗ оказалось умеренно оптимистичным (кривая доходности сложилась в реалиях текущих ставок, короткий конец кривой не вышел за пределы 19-20%, а в целом доходность — на уровне 14-20%), что оказывает определенную поддержку и рублю, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Однако об окончательных итогах сегодняшних торгов можно будет судить лишь к закрытию основной сессии, добавляет он.

"Определенное влияние на ход валютных торгов может оказать информация по новому пакету санкции от ЕС, однако здесь основное значение будет иметь решение в отношении эмбарго на импорт российской нефти", — говорит Кравченко.

"В целом у курса доллара остается потенциал к снижению к 100 рублям, но перспективы дальнейшего ужесточения санкций несколько сдерживают укрепление рубля", — в свою очередь прогнозирует развитие событий в ближайшие дни Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".