МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс доллара весь понедельник умеренно растет к евро в связи с отсутствием новых факторов, способных повлиять на эту динамику, за исключением более выраженных рисков для экономики Европы от ситуации на Украине, свидетельствуют данные торгов. Индекс цены гособлигаций России в первый день торгов снизился на 5,5%

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижается до 1,1042 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1049 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 119,16 иены со 119,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,06%, до 98,3 пункта.

По словам аналитиков BBVA Research, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ситуация с Украиной в большей степени отразится на экономике еврозоны, чем на американской.

В связи с этим также и расхождение между подходами к монетарной политики у Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ) увеличится, не исключают они.

Эксперты пояснили, что ЕЦБ движется к повышению учётной ставки, но значительно более осторожно, чем Федрезерв, который её уже на днях повысил, впервые за долгое время, и планирует ещё.

Таким образом, дифференциал в жёсткости политики у этих регуляторов увеличивается, что дополнительно укрепляет доллар по отношению к европейской валюте.